Philipsen weet wie hij moet bedanken: ’Geweldige lead-out Van der Poel’

„Het was een makkelijke rit, ik denk dat iedereen krachten wilde sparen voor de Pyreneeën-rit van morgen. Maar op het laatst werd het bijzonder hectisch”, keek Philipsen (25) terug. Onder anderen concurrent Fabio Jakobsen en de Spanjaard Luis-León Sanchez gingen onderuit op het autocircuit Paul Armagnac. „Ik hoop dat iedereen oké is. Ik dacht dat het veiliger zou zijn met die brede wegen, maar het bleek toch zeer gevaarlijk.”

Van der Poel leidde Philipsen in de laatste honderden meters naar voren. „Ik was mijn ploeggenoten in alle hectiek even kwijt, maar vond Mathieu gelukkig op tijd terug. Eenmaal voorop deden mijn benen ontzettend zeer en Caleb kwam nog dichtbij. Ik twijfelde ook even of ik echt gewonnen had, maar gelukkig volgde meteen de bevestiging.” Philipsen moest maandag nog een kwartier wachten voordat de jury oordeelde dat hij reglementair had gesprint en zijn eerste ritzege een feit was.

Philipsen nam meteen de leiding in het puntenklassement. „Mijn eerste doel was ritzeges, maar nu we die trui na vier etappes al hebben, gaan we hem ook verdedigen.”

Supergevaarlijk

Van der Poel zelf vond het niet bepaald makkelijk met de aankomst op een autocircuit. „Het was supergevaarlijk, veel gevaarlijker dan gisteren. Ik zat elke keer opgesloten in een groep en moest zoeken naar een gaatje op het einde. Dat kreeg ik wonder boven wonder. Ik hoorde dat Jasper er zat en moest proberen ruimte te maken. Ik had nog wel een hele goede sprint in de benen om hem af te zetten. Maar het had net zo goed anders kunnen aflopen, we zitten ook heel dicht bij die valpartijen. Het is mooi dat Jasper het weer afmaakt. Het gaat ook een keer niet lukken. Dit is een heel goed begin van de Tour voor ons. Ik ben blij dat ik overeind ben gebleven, dat Jasper wint maakt het dubbel zo mooi.”

Ramon Sinkeldam genoot van het optreden van zijn twee ploeggenoten. „Heel bijzonder, elke etappezege in de Tour is bijzonder, twee achter elkaar is uniek. Het was heel hectisch, als het dan uiteindelijk toch lukt is dat top. Het is een gouden duo. Met die twee mannen moet je eigenlijk alleen maar zorgen dat je vrij baan hebt.”

Sinkeldam maakte zich wel zorgen over landgenoot Fabio Jakobsen, die tijdens de sprint onderuitging. „Ik hoop dat hij overeind is gekomen, want dit is niet zo mooi.”

Van Poppel sprint noodgedwongen zelf naar zesde plaats in Tour

Danny van Poppel sprintte dinsdag in de vierde etappe van de Tour de France naar de zesde plaats. Bij zijn vier eerdere deelnames deed de Brabander van Bora-hansgrohe het maar vier keer beter. Maar dat was grotendeels in een tijd dat hij de sprinter van zijn ploeg was. Nu wordt Van Poppel geacht zijn Belgische ploeggenoot Jordi Meeus in een goede positie voor de sprint te loodsen.

„Zesde, niet slecht”, lachte Van Poppel, na een finale waarin van alles gebeurde. Op anderhalve kilometer voor de streep ging de voor hem rijdende Fabio Jakobsen onderuit. „Ik kon hem nog net ontwijken, maar Jordi reed over zijn fiets heen. Hij bleef gelukkig wel overeind maar kon niet meer aanpikken. Over de radio hoorde ik: Danny, sprinten. Toen ben ik er vol voor gegaan.”

Van Poppel werd in 2013 in zijn allereerste Touretappe derde in Bastia achter de Duitser Marcel Kittel en de Noor Alexander Kristoff. Het leek het veelbelovend begin van een carrière als topsprinter. Maar de zoon van oud-toprenner Jean-Paul van Poppel bleef steken in de subtop van de sprintelite en groeide vorig jaar bij Bora uit tot een van de beste lead-outs - de renner die als laatste de sprinter in de ploeg naar voren brengt - ter wereld.

Vorig jaar hielp hij de Ier Sam Bennett aan twee ritzeges op rij in de Ronde van Spanje en speelde hij in de nationale selectie een hoofdrol op het EK waar Jakobsen de titel pakte. Dit jaar in de Tour moet hij Meeus aan ritzeges helpen. „Het is leuk, zesde worden, maar we winnen hier liever met een goede lead-out voor Jordi. Maar goed, ik ben al lang blij dat ik niet gevallen ben. Het lijkt tegenwoordig wel dat het niet meer normaal kan, een sprint.”