Marcelo ontkracht dit op Twitter Ontslag door scheet in Lyon-kleedkamer blijkt opgeblazen verhaal

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Marcelo Ⓒ ANP/HH

LYON - De Franse krant L’Équipe meldde eerder deze week dat verdediger Marcelo door technisch directeur Juninho uit de selectie van Olympique Lyonnais was gezet vanwege een scheet in de kleedkamer én omdat hij en zijn teamgenoten hier vervolgens om moesten lachen. Volgens de Braziliaanse verdediger is er niets van waar.