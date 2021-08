Nadine Visser in snelle tijd naar finale 100 meter horden

De Nederlandse eindigde als derde in haar heat, maar gaat op basis van haar tijd alsnog door naar de finale. Visser evenaarde zelfs bijna haar Nederlandse record van 12.62.

Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico won de heat in een zeer snelle 12,26, de Jamaicaanse Megan Tapper zat met 12,62 net voor Visser. De finale is maandag om 04.50 uur (Nederlandse tijd).

„Als je de startlijst zag, denk je: dat is kansloos. Maar ik weet dat heel veel meiden niet hun beste tijden lopen. Ik moest op mijn best zijn en dan haal ik de finale”, legt ze voor de camera van de NOS uit. „Ik ben echt superblij. Het was even spannend omdat de laatste hordenpassage niet vlekkeloos ging. Ik kwam een beetje uit balans over de finish, maar het maakte uiteindelijk niet uit.”

Lange tijd was het onzeker of Visser van de partij zou zijn in Tokio, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield. Ze herstelde echter snel en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen.