AC Milan en Juventus houden elkaar in topper in evenwicht

Bij Juventus was verdediger Matthijs de Ligt door maagklachten niet 100 procent fit. Hij bleef reserve in Milaan. Bij AC Milan moest vedette Zlatan Ibrahimovic al in de 28e minuut geblesseerd naar de kant. Mede daardoor kon de thuisclub niet tot scoren komen.

Internazionale behaalde zaterdag op de valreep een overwinning. De koploper leek in de thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde Venezia genoegen te moeten nemen met 1 punt. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kopte Edin Dzeko alsnog raak: 2-1. De afgemeten voorzet was afkomstig van invaller Denzel Dumfries.

Inter leidt met 53 punten uit 22 duels, gevolgd door Napoli en AC Milan met 49 punten uit 23 wedstrijden. Napoli won zondag met 4-1 van hekkensluiter Salernitana. Juventus staat op de vijfde plek met 42 punten.

Ruime zege Paris Saint-Germain op Reims bij terugkeer Messi

Paris Saint-Germain heeft de koppositie in de Franse competitie geconsolideerd. De ploeg van coach Mauricio Pochettino won in eigen huis met 4-0 van Stade Reims. Lionel Messi viel na ruim een uur in. De Argentijn, hersteld van een besmetting met het coronavirus, speelde zijn eerste minuten van het jaar. PSG behield door de zege 11 punten voorsprong op nummer 2 Nice, dat eerder op de dag met 2-0 won bij Metz.

Marco Verratti had vierenhalf jaar geen doelpunt gemaakt voor PSG, maar tegen Stade Reims scoorde hij zowaar. De Italiaanse middenvelder zette op slag van rust met een harde uithaal met links zijn ploeg op voorsprong.

In de tweede helft begon het steeds beter te draaien bij de Parijzenaars. Vlak voordat Messi in het veld kwam, maakte Sergio Ramos de 2-0. De Argentijnse dribbelaar stond koud binnen de lijnen, of hij gaf al een tikkie opzij aan Verratti, die de bal vervolgens via de Belgische verdediger Wout Faes in het doel krulde: 3-0. Danilo Pereira bracht de vierde treffer op zijn naam. Een goal van Mauro Icardi in de slotfase werd nog afgekeurd.

De Nederlander Xavi Simons bleef de hele wedstrijd op de bank bij PSG. Georginio Wijnaldum ontbrak wegens een blessure.