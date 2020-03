Wat je moet weten over de Olympische Spelen: zeven antwoorden

De olympische ringen in Tokio. Ⓒ EPA

Ook al zijn de Olympische Spelen nu vastgesteld op 23 juli tot en met 8 augustus 2021, er is voor het IOC en alle betrokken partijen veel werk aan de winkel. Alle stukjes van de ingewikkelde puzzel moeten in de komende periode in elkaar worden geschoven. Wat moet je alvast weten over de ontstane situatie rond het grootste sportevenement ter wereld? Wij zetten enkele belangrijke zaken op een rij.