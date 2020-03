Wat moet je weten over het uitstel van de Olympische Spelen?

De olympische vlam is en blijft in Japan. Ⓒ EPA

Nu de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zijn uitgesteld, moeten er door alle belanghebbenden veel vragen worden beantwoord en prangende zaken worden opgelost. Het IOC en Japan nemen bij het leggen van de ingewikkelde puzzel de regie. Het is voor de buitenwereld nu vooral wachten op de nieuwe datum in 2021. Maar wat moet je alvast weten over de ontstane situatie rond het grootste sportevenement ter wereld? Wij zetten enkele belangrijke zaken op een rij.