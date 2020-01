Real Madrid hengelt voormalig Ajax-target Reinier binnen

Het is de Spaanse topclub weer gelukt om een jong talent naar Bernabéu te lokken. Ditmaal is het Reinier die zijn jawoord gaf aan Los Blancos. De 18-jarige aanvallend ingestelde middenvelder komt per direct over van Flamengo en heeft zich tot 2026 gebonden aan Real Madrid.

Niet alleen De Koninklijke, maar ook Ajax volgde Reinier op de voet. Het prijskaartje dat er aan hem hing, zo’n 30 miljoen euro, was de Amsterdammers echter te hoog. Real Madrid had daarentegen geen moeite om dat bedrag neer te tellen voor de jonge Braziliaan, zo melden Spaanse media.

Met het aantrekken van Reinier, die naar verwachting eerst zijn minuten zal maken in het tweede elftal van Real Madrid, is de Spaanse topclub bezig met de toekomst. Twee andere jonge Brazilianen maakten al eerder de overstap naar van Brazilië naar Madrid: Vinícius Junior en Rodrygo, beiden aangetrokken voor 45 miljoen euro.