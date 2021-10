Marianne Vos geniet waar Annemiek van Vleuten de genadeloze ’Hel’ vervloekt

Premium Schaatsen

Veelgeprezen schaatscoach Kosta Poltavets van het ijs af: ’Tijd rijp om mentorrol te gaan vervullen’

Kosta Poltavets, de veelgeprezen coach van schaatstoppers als Jutta Leerdam en Koen Verweij, staat vanaf dit seizoen niet langer op het ijs bij internationale wedstrijden. De geboren Oekraïner, die al twintig jaar werkzaam is in de wereldtop en grote successen behaalde, vertelt in een exclusief inte...