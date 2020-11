Max Verstappen grijpt naast pole position in chaotische kwalificatie voor Grand Prix van Turkije

Verstappen (1:48.055) was in zowel Q1 als Q2 de snelste man, maar werd in de afsluitende sessie voorbijgestoken door Lance Stroll (1:47.765) van Racing Point, die de eerste Canadees op pole werd, sinds voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve in 1997.

De tweede plaats was een flinke tegenvaller voor Verstappen, die niet alleen in de eerste twee kwalificatieronden de snelste tijd neerzette, maar ook in de drie vrije trainingen telkens op nummer één stond.

„Dit is verschrikkelijk voor ons”, aldus Verstappen na afloop. De Limburger volgde in het slot van de kwalificatie het voorbeeld van Stroll door van de regenbanden over te stappen op de intermediates, maar voor de Red Bull coureur werkte dat rubber minder goed dan voor de Racing Point-rijder. „Ik heb geen grip op deze band”, klaagde hij direct over de boordradio. Toch naderde hij Stroll in zijn laatse ronde nog tot ongeveer drie tienden.

Lewis Hamilton

Sergio Perez, de teamgenoot van Stroll, pakte met een tijd van 1:49.321 de derde plaats, vóór Alexander Albon (1:50.448) van Red Bull.

Lewis Hamilton (1:52.560) start zondag als zesde. De Britse Mercedes-coureur kan zondag zijn zevende wereldtitel pakken en daarmee op gelijke hoogte komen met recordhouder Michael Schumacher.

Beijk hier de volledige uitslag van de kwalificatie.

Pole

De 23-jarige Verstappen was tot dusver drie keer de snelste in een kwalificatie. Dat was in Mexico (2018), Hongarije en Brazilië (2019). In Mexico werd hem zijn pole echter afgenomen, omdat hij een gele vlag had genegeerd.

Onverantwoord

De kwalificatie voor de GP van Turkije kende een onstuimig verloop en werd in Q1 twee keer stilgelegd. De eerste keer gebeurde dat vanwege de slechte omstandigheden. De regen, in combinatie met het sowieso al spiegelgladde asfalt, noopten de wedstrijdleiding tot het staken van de sessie.

Max Verstappen in actie op de baan van Istanbul. Ⓒ EPA

Verstappen was het roerend met dat besluit eens. Even voordat de rode vlag werd gehesen stelde de Nederlander dat hij het „onverantwoord” vond om te rijden. „Het is niet te geloven”, stelde hij over de omstandigheden op boordradio richting zijn team.

De baan in Istanbul is dit weekeinde sowieso spiegelglad, omdat het asfalt recentelijk werd vervangen. Aangezien er geen andere rackeklasses in actie komen, is er sinds de eerste vrije training op vrijdag amper sprake van verbetering. Normaal gesproken neemt het grip-level toe, als auto’s rubber op de baan achter laten.

Spin Romain Grosjean

De tweede keer dat de Q1 werd onderbroken was vanwege een spin van Haas-coureur Romain Grosjean, die met zijn bolide - na een schuiver over het nog steeds behoorlijk natte asfalt - vast kwam te zitten in een grindbak. Deze onderbreking duurde echter kort. Ruim uur na de start werd Q1 uiteindelijk afgesloten, met Verstappen op plek één. De Nederlander herhaalde dat kunstje in Q2, maar in Q3 ging het mis.

Bekijk ook de vorige uitslagen, het programma en de stand in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.