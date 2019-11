Loting WK-kwalificatie Europa niet in Qatar

Volgens bronnen binnen de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA zal de ceremonie in november of december 2020 worden gehouden in de Zwitserse stad Zürich. In Qatar wordt dan pas in april 2022 de loting voor de eindronde gehouden.

In 1987 vond de loting van de kwalificatiegroepen voor het WK van 1990 eveneens plaats in Zürich. Sindsdien werden de lotingen steeds in het gastland verricht.

De 55 nationale elftallen van de UEFA beginnen pas in maart 2021 aan het kwalificatietraject voor het WK, na de volgende editie van de Nations League. Tot en met november 2021 worden in groepen van vijf of zes landen tien tickets voor directe kwalificatie verdeeld. De tien nummers twee in de groepen strijden met de twee beste landen uit de Nations League om de resterende drie startbewijzen.