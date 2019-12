Willem II staat fier op vier

Ché Nunnely viert zijn openingstreffer tijdens de 4-0 zege op Sparta. Ⓒ FOTO BSR Agency

TILBURG - Willem II is de verrassende nummer vier na vijftien speelronden in de Eredivisie. In dit stadium van de competitie heeft de club zelden zoveel punten gehad als nu. Het enthousiasme in Tilburg is groot over het team van Adrie Koster. „Ik ben zeventien jaar weggeweest en wat in die tijd het meest is veranderd, is de manier waarop het publiek achter de club staat en warmloopt voor Willem II. Dat is fantastisch”, vindt algemeen directeur Martin van Geel, die afgelopen zaterdag bij het duel met Sparta (4-0) het bordje uitverkocht kon ophangen.