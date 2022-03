Sport Kort: Voetbalsters Ajax en PSV komen niet tot scoren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbalsters Ajax laten tegen PSV kans op koppositie liggen

14.50 uur: De voetbalsters van Ajax hebben verzuimd om de koppositie in de Eredivisie Vrouwen weer over te nemen van FC Twente. De ploeg van trainer Danny Schenkel moest op De Toekomst in Amsterdam genoegen nemen met 0-0 tegen PSV. Ajax kwam daardoor op 42 punten, evenveel als Twente dat een aanzienlijk beter doelsaldo heeft. PSV staat met 30 punten op de vierde plaats en doet niet mee in de titelstrijd.

Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdamse voetbalsters voor eigen publiek met 5-1 van PSV. Eind vorige maand zegevierde Ajax in Eindhoven met 2-1. De grootste kans was in de slotfase voor Chasity Grant, maar de aanvalster van Ajax schoot op de binnenkant van de paal. Aan de andere kant verzuimde Naomi Pattiwael om te profiteren van de ruimte die Ajax weggaf.

Colombiaan Higuita wint Ronde van Catalonië

14.47 uur: De Colombiaan Sergio Higuita heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. De zege in de slotetappe, met zes keer de doorkomst op de olympische berg Montjuïc in Barcelona, ging naar de Italiaan Andrea Bagioli. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl was in de sprint net iets sneller dan de Hongaar Attila Valter en de Spanjaard Fernando Barceló. Sam Oomen was op de twaalfde plaats de eerste Nederlander.

Higuita, die uitkomt voor Bora-hansgrohe, had op de voorlaatste dag de leiderstrui veroverd door als tweede te eindigen achter de Ecuadoraan Richard Carapaz. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van de Algarve.

Wout Poels, als hoogst geklasseerde Nederlander (zesde) aan de laatste etappe begonnen, haakte vroeg in de rit af wegens maagklachten.

Engelse scheidsrechter bij oefenduel tussen Oranje en Duitsland

14.24 uur: De oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Duitsland staat dinsdag onder leiding van Craig Pawson. De 43-jarige Engelsman, sinds 2015 scheidsrechter van internationale wedstrijden, floot nog niet eerder een duel van Oranje.

Het wordt de 45e keer dat Nederland en Duitsland tegenover elkaar staan. Van de vorige 44 duels wonnen de Duitsers er zestien, eindigden er zestien onbeslist en won Oranje er twaalf.

In september 2019 was de laatste ontmoeting tussen de twee landen. Het Nederlands elftal was toen in de EK-kwalificatie in Hamburg met 4-2 te sterk.

Veertiende startplek voor Daniel Ricciardo na gridstraf

14.09 uur: Formule 1-coureur Daniel Ricciardo moet voor straf naar achteren op de startopstelling voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Australiër van McLaren hinderde de Fransman Esteban Ocon (Alpine) in de kwalificatie op zaterdag. De stewards besloten hem een gridstraf te geven.

Ricciardo had zich als twaalfde gekwalificeerd. In principe moet hij drie plekken naar achteren, maar omdat Mick Schumacher (veertiende in de kwalificatie) vanwege een zware crash niet kan racen in Jeddah, staat de Australiër op de veertiende startplek. Hij heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton schuin achter zich staan op de vijftiende plaats.

Max Verstappen begint de tweede GP van het seizoen vanaf de vierde plek. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez staat om 19.00 uur op poleposition in de Red Bull.

Poels stapt af tijdens slotetappe Ronde van Catalonië

12.37 uur: Wielrenner Wout Poels heeft de Ronde van Catalonië vanwege maagproblemen niet kunnen uitrijden. De 34-jarige Limburger, die op de zesde plaats stond in het algemeen klassement, stapte vroeg in de slotetappe af. Volgens zijn ploeg Bahrain-Victorious heeft Poels last van zijn maag.

De klimmer had na zes etappes 1 minuut en 10 seconden achterstand op de Colombiaanse klassementsleider Sergio Higuita. De slotrit gaat over bijna 140 kilometer, met start en finish in Barcelona. De renners moeten in de slotfase zes keer de Montjuïc beklimmen.

Poels won vorige maand de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol. In Parijs-Nice eindigde hij op de vijftiende plaats.

Italiaanse wielrenner Colbrelli na hartritmestoornis weer thuis

12.16 uur: De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli is weer thuis. De Europees kampioen en meest recente winnaar van Parijs-Roubaix zakte maandag in elkaar na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië, waarin hij als tweede was gefinisht achter de Australiër Michael Matthews. Colbrelli moest gereanimeerd worden en werd daarna opgenomen in het ziekenhuis van Girona.

De 31-jarige renner van Bahrain-Victorious onderging in het ziekenhuis allerlei onderzoeken, om te achterhalen waar zijn hartproblemen vandaan komen. Colbrelli bleek te maken te hebben gehad met een hartritmestoornis. De Italiaan kreeg zaterdag van de artsen toestemming om terug naar Italië te gaan. Colbrelli wordt daar de komende dagen verder onderzocht.

„Iedereen van Bahrain-Victorious wenst Sonny een spoedig herstel, omringd door de liefde van zijn familie’́’, staat in de verklaring die de ploeg zondag verspreidde. Colbrelli, vorige maand tweede in Omloop Het Nieuwsblad, stapte onlangs vanwege bronchitis af in Parijs-Nice en sloeg om die reden ook Milaan-Sanremo over.

Tony Martin veilt olympische wielermedaille voor Oekraïne

10:40 uur De Duitse oud-wielrenner Tony Martin verkoopt de olympische medaille die hij in 2012 op de tijdrit veroverde en doneert de opbrengst aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De 36-jarige Duitser hoopt dat zijn zilveren plak van de Spelen van Londen zo’n 20.000 euro oplevert. ’́’Dat zou een mooi resultaat zijn”, zei Martin in Bild am Sonntag.

„Als ik mijn kleinkinderen kan vertellen dat ik mensen heb geholpen met deze medaille, betekent dat veel meer voor mij dan ze het origineel te laten zien. Niemand neemt me mijn herinneringen af”, aldus Martin, die in Zwitserland op een privéschool als leerlingbegeleider werkt en daar 43 vluchtelingen heeft opgevangen. „Door deze medaille te veilen, kan ik ze nog meer helpen.”

De viervoudig wereldkampioen tijdrijden pakte in Londen achter de Brit Bradley Wiggins olympisch zilver. Hij veilt die originele medaille inclusief licht beschadigde doos nu voor de organisatie United Charity, die hulp biedt aan kinderen in nood in Oekraïne.

De onlineveiling duurt twee weken. Het startbedrag is 5000 euro. Martin besloot vorig jaar om zijn wielercarrière te beëindigen, ondanks een doorlopend contract bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. De Duitser wilde niet langer door, omdat hij zich zorgen maakte om de veiligheid in de sport. Martin kwam in de Tour de France ten val omdat een toeschouwer met een bord in haar handen in de weg stond.

Miami Heat vorm en koppositie kwijt in NBA

09:56 uur De basketballers van Miami Heat hebben de koppositie in het oosten van de NBA moeten afstaan aan Philadelphia 76ers. De ploeg uit Miami leed tegen Brooklyn Nets de vierde nederlaag op rij: 95-110. „We zijn niet in paniek, maar we hebben wel wat op te lossen”, zei routinier Kyle Lowry over de vorm van zijn ploeg, met de play-offs in aantocht.

Zonder coach Erik Spoelstra, die vanwege familieomstandigheden ontbrak op de bank, keek Miami Heat voor eigen publiek op een bepaald moment zelfs tegen een achterstand van maar liefst 37 punten aan. Bij de Nets was Kevin Durant de topscorer met 23 punten. De spelers van de Heat kwamen allemaal moeizaam tot scoren. Bam Adebayo was met 14 punten het meest productief.

Miami Heat zakte met 47 overwinningen tegenover 28 nederlagen naar de tweede plaats in het oosten. Philadelphia 76ers nam de eerste plaats over met 46 zeges tegen 27 nederlagen. NBA-kampioen Milwaukee Bucks had net als de Heat op 47 overwinningen kunnen komen, maar de titelverdediger verloor ondanks 30 punten van Giannis Antetokounmpo met 127-102 bij Memphis Grizzlies. Dat betekende de 28e verliesbeurt voor de Bucks.

Oefenduel Oranje scoort zaterdag meeste kijkers op tv

08:52 uur Het oefenduel voor het WK voetbal tussen Nederland en Denemarken heeft zaterdagavond de meeste kijkers getrokken. Ruim 2,1 miljoen mensen zagen volgens Stichting KijkOnderzoek op NPO 1 hoe Oranje met 4-2 te sterk was.

De voorbeschouwing van het duel is bekeken door ruim 1,4 miljoen mensen. Na afloop bleven ruim 1,2 miljoen kijkers hangen voor de nabeschouwing.