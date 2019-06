Real slaat weer slag op transfermarkt

Real Madrid betaalt 48 miljoen euro voor de Fransman, die moet gaan concurreren met Marcelo. De club versterkte zich ook al met Eden Hazard (100 miljoen euro), Luka Jovic (60 miljoen euro), Éder Militão (42 miljoen euro) en Rodrygo (45 miljoen euro).

Real Madrid eindigde teleurstellend als derde in de competitie en werd door Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De club heeft er veel voor over om komend seizoen weer mee te strijden om de prijzen.

Mendy speelde twee jaar geleden nog bij Le Havre, uitkomend op het tweede niveau van Frankrijk. Olympique Lyon nam hem voor 5 miljoen euro over.