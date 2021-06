’Oranje kan beter voor 4-3-3 kiezen, dat ligt het dichtst bij de spelers’

Owen Wijndal en Denzel Dumfries moeten nog wennen aan hun nieuwe rol in een 5-3-2 systeem bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Door de keuze van bondscoach Frank de Boer voor het 5-3-2 systeem in de aanloop naar EURO 2020 is er heel wat op het bordje gekomen van de backs Denzel Dumfries (PSV) en Owen Wijndal (AZ). Er worden ineens heel andere dingen van de vleugelverdedigers gevraagd dan bij hun clubs. De spelers zelf zijn enthousiast over de mogelijkheden die het systeem biedt, maar niet alle voorgangers van Dumfries en Wijndal in het Nederlands elftal zien heil in de koerswijziging van De Boer.