Cristiano Ronaldo kan ondanks coronabesmetting nog lachen

Volgens de Portugese voetbalbond gaat het echter goed met de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar. „Hij vertoont geen ziekteverschijnselen en is in isolatie gegaan.” Hij keek dinsdag tijdens een training van zijn ploeg toe vanaf het balkon van zijn hotelkamer.

Ronaldo deed afgelopen zondag nog de gehele wedstrijd mee bij Portugal tegen Frankrijk. Het duel in Parijs eindigde in 0-0. Titelverdediger Portugal leidt in groep 3 van League A met 7 punten, evenveel als wereldkampioen Frankrijk, dat een iets minder doelsaldo heeft. Zweden is nog puntloos.

Cristiano Ronaldo (linksboven) kijkt toe tijdens een training van Portugal. Ⓒ AFP

Volgens de Portugese voetbalbond hebben alle andere spelers en stafleden van de nationale selectie dinsdag na de positieve uitslag bij aanvoerder Ronaldo een nieuwe test ondergaan. Alle resultaten waren negatief. Dat betekent dat bondscoach Fernando Santos verder over al zijn spelers kan beschikken voor het duel met Zweden in Lissabon.

Ronaldo zal vanwege zijn positieve coronatest waarschijnlijk ook de eerstvolgende competitiewedstrijd van Juventus tegen Crotone moeten missen. Dat uitduel is zaterdag. De Italiaanse kampioen treedt volgende week dinsdag in de Champions League aan. Dinamo Kiev is in Oekraïne de eerste tegenstander in de groepsfase. Die wedstrijd komt voor Ronaldo vermoedelijk ook nog te vroeg.