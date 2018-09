VIDEO - Martens straalt ook als fotomodel

De vedette van FC Barcelona en de Oranjeleeuwinnen werd in sportieve, sexy kleding op de gevoelige plaat vastgelegd en fungeert zelfs als cover girl.

"We zeggen (en vinden met recht) elke nieuwste editie van het Women's Health magazine de mooiste en leukste die ooit gemaakt is, maar deze editie heeft nóg meer glans", aldus de redactie van het blad.

De 'power chick', zoals Martens door het tijdschrift wordt genoemd, stelt in het bijbehorende interview dat 'het afgelopen jaar er eentje was om in te lijsten'.

Martens werd in 2017 met Oranje in eigen land Europees kampioen en bovendien uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Het leverde de 25-jarige Limburgse een transfer naar topclub FC Barcelona op. Vervolgens werd ze door zowel de UEFA als de FIFA ook nog uitgeroepen tot beste voetbalster van Europa én de wereld.