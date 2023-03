Daley Blind schaart zich in select gezelschap op zwarte avond Oranje

Slechts acht andere spelers hebben honderd of meer interlands achter hun naam staan. Naast recordhouder Wesley Sneijder, die 134 keer uitkwam voor Oranje, zijn dat Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).

Blind maakte in 2013 zijn debuut in het Nederlands elftal, in de thuiswedstrijd tegen Italië (1-1). Bij de honderd duels die hij speelde, stond hij 98 keer in de basis.

In de honderd duels die Blind speelde voor Oranje kwam hij drie keer tot scoren. Hij was ook trefzeker in de achtste finales van het WK in Qatar, tegen de Verenigde Staten (3-1).

Blind maakte begin dit jaar de overstap naar Bayern München, waar hij voornamelijk op de bank zit. Hij verliet Ajax nadat hij in Amsterdam zijn basisplaats had verloren en een moeizame relatie onderhield met de inmiddels ontslagen trainer Alfred Schreuder.