Column Erik Breukink waarschuwt Remco Evenepoel

Door Erik Breukink Kopieer naar clipboard

Rodetruidrager Remco Evenepoel verdedigt in het slotweekeinde van de Vuelta een voorsprong van ruim twee minuten op Enric Mas (l.). Ⓒ Getty Images

De eerder deze week piepende en krakende Remco Evenepoel moet nog één dag standhouden om zijn belofte als winnaar van een grote ronde in te lossen. Het blijft eeuwig zonde dat Primoz Roglic dinsdag na een sublieme aanval keihard ten val kwam, en een dag later de Vuelta moest verlaten. Het tweetal zou waarschijnlijk voor vuurwerk hebben gezorgd in de slotdagen. Met nog één bergrit te gaan, verwacht De Telegraaf-columnist Erik Breukink dat Evenepoel standhoudt. Al weet hij uit eigen ervaringen (Ronde van Italië in 1989) dat je nooit te vroeg moet juichen.