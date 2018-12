Bekerfinale volgend jaar op Bevrijdingsdag

De KNVB heeft de eindstrijd op het programma gezet voor zondag 5 mei 2019, met De Kuip in Rotterdam als het vertrouwde decor. Dit seizoen wordt de bekerfinale, zoals gebruikelijk de laatste jaren, al in april gespeeld (zondag 22 april). De KNVB had vorige maand al bekendgemaakt dat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 4 augustus is en dat de eredivisie een week later start. Dinsdag kwam de definitieve speeldagenkalender voor het seizoen 2018-2019 naar buiten. De Jupiler League start een week na de eredivisie, op vrijdag 17 augustus. Op het tweede Nederlandse profniveau wordt tijdens de interlandweken 'gewoon' doorgespeeld. De laatste speelronde van de Jupiler League is op 3 mei 2019.

De laatste speelronde van de Jupiler League is op 3 mei 2019, waarna de play-offs om promotie/degradatie beginnen, een week later gevolgd door de play-offs om Europees voetbal. Op zondag 26 mei is de afsluiting van het seizoen.

"De vroege start van de competitie is ieder jaar een onderwerp van discussie en uiteraard heeft de KNVB oor voor de clubs en de supporters'', zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen. "De clubs uit de eredivisie willen echter niet tornen aan drie weken winterstop en ze willen net als supporters zo min mogelijk midweekse wedstrijden. Dat zijn helaas tegenstrijdige belangen. En hoe later de competitie begint, hoe meer midweekse wedstrijden.'' In de eredivisie worden twee speelrondes doordeweeks afgewerkt, allebei in april.

De KNVB hoopt de invulling van het competitieprogramma medio juni te kunnen presenteren.