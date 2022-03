Rooney en Vieira vergezellen Bergkamp in eregalerij Premier League

De eregalerij van het Engelse topvoetbal telde tot voor kort acht leden. Met Dennis Bergkamp, Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Steven Gerrard en David Beckham werden eerder al enkele legendes van de Premier League bekroond met een plaatsje in de eregalerij.

Spelers die hiervoor in aanmerking komen moeten „uitzonderlijk succes behaald hebben en een aanzienlijke bijdrage aan de Premier League geleverd hebben.”

Rooney is met 208 doelpunten uit 491 wedstrijden de tweede beste doelpuntenmaker ooit in de Premier League, na Shearer. Ook bij de nationale ploeg was Rooney goed op schot. In 2015 kroonde hij zich tot topscorer aller tijden bij Engeland. De spits debuteerde op zijn zestiende bij Everton maar maakte vooral furore in het shirt van Manchester United.

Vieira maakte zijn naam als verdedigende middenvelder van Arsenal, de club waarvoor de Fransman in negen seizoenen 307 competitieduels speelde en waarmee hij drie keer kampioen werd.