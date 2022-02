Justin Gatlin beëindigt atletiekloopbaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Amerikaanse topsprinter Gatlin stopt op 40e verjaardag

07.50 uur: De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin heeft op zijn 40e verjaardag afscheid genomen van de atletiek. Gatlin, de olympisch kampioen van Athene 2004 op de 100 meter, schreef op Instagram een soort ode aan de atletiekbaan. "Gedurende alle ups en downs, overwinningen en nederlagen, heb ik van je gehouden. De vlam is nu gedoofd, maar de liefde verdwijnt nooit", aldus Gatlin, die tijdens zijn carrière ook een lange dopingschorsing moest uitzitten.

De Amerikaan veroverde in 2004 de olympische titel op het koningsnummer in 9,85 seconden en nam daarnaast zilver (4x100 meter) en brons (200 meter) mee uit Athene. Gatlin pakte een jaar later de wereldtitels op de 100 en 200 meter. Bij de WK van 2017 in Londen versloeg Gatlin bovendien de afzwaaiende olympisch kampioen Usain Bolt op de 100 meter.