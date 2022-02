Sport Kort: Luciano Narsingh zet loopbaan Down Under voort

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Aanvaller Narsingh ondertekent contract bij Sydney FC

08.55 uur: Luciano Narsingh (31) heeft in Australië een nieuwe club gevonden. De 19-voudig international van Oranje heeft een contract tot aan het einde van het lopende seizoen ondertekend bij Sydney FC. Narsingh zat zonder club na zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer.

Narsingh begint aan zijn tweede buitenlandse avontuur. De geboren Amsterdammer kwam eerder uit voor Swansea City in Wales. In Nederland speelde hij naast Feyenoord ook nog voor sc Heerenveen, PSV en FC Twente.

Luciano Narsingh, in Nederland laatstens op huurbasis actief voor FC Twente, zet zijn carriere voort in de Australische competitie. Ⓒ ANP/HH

Met Narsingh in de selectie hoopt de huidige nummer 3 van de Australische competitie de landstitel te heroveren. Sydney FC heeft na elf duels 3 punten minder dan koploper Western United FC, dat bovendien een wedstrijd minder speelde.

Narsingh reageert verheugd op zijn nieuwe avontuur: „Dit is een heel spannende nieuwe uitdaging voor mij. Ik stap met deze transfer uit mijn comfortzone stappen, wat me nieuwe energie zal geven. Ik wil graag bewijzen dat ik succesvol kan zijn in een andere voetbalcultuur dan de Nederlandse.”

Basketballer Doncic vestigt met 51 punten persoonlijk record NBA

08.30 uur: Met een persoonlijk record van 51 punten heeft de Sloveense basketballer Luka Doncic zijn ploeg Dallas Mavericks naar een overwinning op Los Angeles Clippers geleid in de NBA. Doncic nam bijna de helft van de productie van de thuisclub voor zijn rekening (112-105). De 22-jarige Sloveen maakte voor het eerst meer dan 50 punten in de NBA.

Zijn persoonlijke topscore stond op 46 punten. „Ik voelde me erg goed, mijn schoten vielen er lekker in”, zei Doncic, die zeven driepunters maakte en tien vrije worpen raak gooide. De Mavericks staan met 33 overwinningen tegenover 23 nederlagen op de vijfde plaats in het westen.

Amerikaanse topsprinter Gatlin stopt op 40e verjaardag

07.50 uur: De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin heeft op zijn 40e verjaardag afscheid genomen van de atletiek. Gatlin, de olympisch kampioen van Athene 2004 op de 100 meter, schreef op Instagram een soort ode aan de atletiekbaan. „Gedurende alle ups en downs, overwinningen en nederlagen, heb ik van je gehouden. De vlam is nu gedoofd, maar de liefde verdwijnt nooit”, aldus Gatlin, die tijdens zijn carrière ook een lange dopingschorsing moest uitzitten.

De Amerikaan veroverde in 2004 de olympische titel op het koningsnummer in 9,85 seconden en nam daarnaast zilver (4x100 meter) en brons (200 meter) mee uit Athene. Gatlin pakte een jaar later de wereldtitels op de 100 en 200 meter. Bij de WK van 2017 in Londen versloeg Gatlin bovendien de afzwaaiende olympisch kampioen Usain Bolt op de 100 meter.