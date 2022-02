Sport Kort: Robin Haase en Matwé Middelkoop naar laatste vier dubbelspel in Ahoy

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Robin Haase en Matwé Middelkoop naar laatste vier dubbelspel in Ahoy

12.49 uur: Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn op het ABN AMRO World Tennis Tournament doorgedrongen tot de halve finales van het dubbelspel. Het Nederlandse duo was in drie sets te sterk voor Sander Gille en Joran Vliegen uit België: 6-4 3-6 10-4.

In de beslissende supertiebreak wonnen Haase (34) en Middelkoop (38) vanaf 4-4 zes punten op rij. Na vijf kwartier maakte Haase het op het eerste wedstrijdpunt af met een drivevolley.

Zaterdag neemt het koppel Haase/Middelkoop het bij de laatste vier op tegen Nicolas Mahut en Fabrice Martin uit Frankrijk, die als derde geplaatst zijn in Rotterdam. In de andere halve finale treedt Wesley Koolhof met zijn Britse partner Neal Skupski aan tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Tim Pütz uit Duitsland.

Georginio Wijnaldum na blessure terug in selectie Paris Saint-Germain

12. 11 uur: Georginio Wijnaldum keert na een maand afwezigheid vanwege een enkelblessure terug in de selectie van Paris Saint-Germain. Trainer Mauricio Pochettino heeft de Oranje-international opgenomen in de groep voor de competitiewedstrijd van vrijdagavond in het Parc des Princes tegen Stade Rennes.

De 31-jarige Wijnaldum raakte een maand geleden geblesseerd tegen Stade Brest. Zonder de Rotterdammer boekte PSG in de Franse voetbalcompetitie overtuigende zeges op Reims (4-0) en bij Lille (1-5). Wijnaldum is niet altijd verzekerd van een basisplaats in de Franse sterrenploeg, al deed hij in de meeste wedstrijden wel mee. PSG heeft in de Ligue 1 al 13 punten voorsprong op Olympique Marseille.

De Braziliaanse aanvaller Neymar heeft na een enkelblessure weliswaar de groepstraining hervat, maar hij ontbreekt net als de Spanjaarden Sergio Ramos en Ander Herrera tegen Rennes.

Wildcards voor Tour de France naar twee Franse wielerploegen

10.33 uur: De organisatie van de Tour de France heeft net als vorig jaar de Franse wielerploegen TotalEnergies en B&B Hotels-KTM een wildcard gegeven voor de editie van komende zomer. De twee ploegen die op het zogeheten procontinentale niveau uitkomen, mogen op uitnodiging meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Bij TotalEnergies rijden onder anderen de Nederlander Niki Terpstra en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije.

De achttien teams uit de WorldTour hebben automatisch startrecht in de grote rondes. De nummers 1 en 2 van afgelopen jaar bij UCI ProTeams, Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic, zijn ook toegelaten tot de Tour. De Belgische ploeg Alpecin-Fenix debuteerde vorig jaar in de meest prestigieuze etappekoers ter wereld. Kopman Mathieu van der Poel won de tweede etappe en droeg daarna zes dagen de gele trui. Zijn Belgische teamgenoot Tim Merlier won ook een rit.

De Tour start op 1 juli met een individuele tijdrit in Kopenhagen. Na drie ritten op Deense bodem gaan de wielrenners naar Frankrijk. De Tour eindigt op 24 juli zoals gebruikelijk in Parijs.

Aanvaller Narsingh ondertekent contract bij Sydney FC

08.55 uur: Luciano Narsingh (31) heeft in Australië een nieuwe club gevonden. De 19-voudig international van Oranje heeft een contract tot aan het einde van het lopende seizoen ondertekend bij Sydney FC. Narsingh zat zonder club na zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer.

Narsingh begint aan zijn tweede buitenlandse avontuur. De geboren Amsterdammer kwam eerder uit voor Swansea City in Wales. In Nederland speelde hij naast Feyenoord ook nog voor sc Heerenveen, PSV en FC Twente.

Met Narsingh in de selectie hoopt de huidige nummer 3 van de Australische competitie de landstitel te heroveren. Sydney FC heeft na elf duels 3 punten minder dan koploper Western United FC, dat bovendien een wedstrijd minder speelde.

Narsingh reageert verheugd op zijn nieuwe avontuur: „Dit is een heel spannende nieuwe uitdaging voor mij. Ik stap met deze transfer uit mijn comfortzone stappen, wat me nieuwe energie zal geven. Ik wil graag bewijzen dat ik succesvol kan zijn in een andere voetbalcultuur dan de Nederlandse.”

Luka Doncic vestigt met 51 punten persoonlijk record NBA

08.30 uur: Met een persoonlijk record van 51 punten heeft de Sloveense basketballer Luka Doncic zijn ploeg Dallas Mavericks naar een overwinning op Los Angeles Clippers geleid in de NBA. Doncic nam bijna de helft van de productie van de thuisclub voor zijn rekening (112-105). De 22-jarige Sloveen maakte voor het eerst meer dan 50 punten in de NBA.

Zijn persoonlijke topscore stond op 46 punten. „Ik voelde me erg goed, mijn schoten vielen er lekker in”, zei Doncic, die zeven driepunters maakte en tien vrije worpen raak gooide. De Mavericks staan met 33 overwinningen tegenover 23 nederlagen op de vijfde plaats in het westen.

Amerikaanse topsprinter Justin Gatlin stopt op 40e verjaardag

07.50 uur: De Amerikaanse sprinter Justin Gatlin heeft op zijn 40e verjaardag afscheid genomen van de atletiek. Gatlin, de olympisch kampioen van Athene 2004 op de 100 meter, schreef op Instagram een soort ode aan de atletiekbaan. „Gedurende alle ups en downs, overwinningen en nederlagen, heb ik van je gehouden. De vlam is nu gedoofd, maar de liefde verdwijnt nooit”, aldus Gatlin, die tijdens zijn carrière ook een lange dopingschorsing moest uitzitten.

De Amerikaan veroverde in 2004 de olympische titel op het koningsnummer in 9,85 seconden en nam daarnaast zilver (4x100 meter) en brons (200 meter) mee uit Athene. Gatlin pakte een jaar later de wereldtitels op de 100 en 200 meter. Bij de WK van 2017 in Londen versloeg Gatlin bovendien de afzwaaiende olympisch kampioen Usain Bolt op de 100 meter.