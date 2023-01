Ajax knokt zich in stevig gevecht met Feyenoord naar gelijkspel in volle Kuip

Ajax heeft nu sinds 22 oktober, bijna drie maanden geleden al, niet meer gewonnen in de Nederlandse competitie. Bij RKC uit haalde de ploeg van coach Alfred Schreuder voor het laatst drie punten op. Dat het in Rotterdam lastig zou zijn om een eind te maken aan zo’n lange periode, uiteraard mede zo gerekt door het WK dat tussendoor kwam, wist Ajax. In de slotfase was de druk van de thuisclub groot, maar de Amsterdammers hielden wel stand.

Rotterdam was al weken zwanger van de Klassieker en dat leidde vooraf tot grote zorgen bij alle autoriteiten en Feyenoord zelf. De clubleiding hoopte op het gezond verstand van de eigen aanhang, die bij verkeerde leuzen of excessieve misdragingen vanaf de tribunes het stilleggen van de wedstrijd of andere (latere) straffen zou kunnen veroorzaken.

Groene wolk

Dat deze editie, de eerste in De Kuip na de coronapandemie mét publiek, een extra dosis adrenaline door de aderen liet spuiten was al bij de opkomst van de spelers duidelijk. Het stadion veranderde in een groene wolk, die zelfs de meest hartstochtelijke supporters nooit eerder hebben meegemaakt. Nooit eerder gingen alle brandalarmen af in De Kuip. En kennelijk was al het vuurwerk dat met oud en nieuw niet was afgestoken, nog even verzameld in heel Nederland.

De buitenlandse spelers in de Feyenoord-selectie die volgens aanvoerder Orkun Kökcü nog geen weet hadden van waar de Klassieker echt voor staat, zijn na vandaag voor eens en altijd bewust van wat Feyenoord-Ajax voor de achterban betekent. De minuten voor de aftrap hadden meer weg van een brute oorlogsfilm dan van de aanloop naar een topwedstrijd. Het enige verschil was dat er geen slachtoffers vielen.

Hoogtepunt Paixao

Waar in het verleden ook nieuwe spelers verstijfden, had dit op de Braziliaan Igor Paixao duidelijk geen invloed in negatieve zin. De vleugelspits, die samen met Alireza Jahanbakhsh naast spits Danilo de voorkeur kreeg in de voorhoede, leefde juist helemaal op. Een week geleden scoorde hij al tegen FC Groningen, nadat hij tussen september en januari geen goal achter zijn naam kreeg in de competitie. Maar dit sfeertje inspireerde hem kennelijk tot grote daden. Hij dook bij elke diepe bal de ruimte in, ging de gevechten aan met de Mexicaan Jorge Sanchez en beleefde tien minuten voor de pauze zijn hoogtepunt..

Het ging er regelmatig stevig op. Ⓒ ANP Pro Shots

Verkeerde pass Berghuis

Paixao profiteerde van een verkeerde pass van Steven Berghuis. De man over wie vooraf zoveel te doen was omdat hij voor het eerst na zijn vertrek bij Feyenoord in een volle Kuip terecht kwam, wilde namens Ajax uitverdedigen maar zag zijn pass onderschept door Quilindschy Hartman, die als linksback zijn plek stevig heeft veroverd. Hartman bediende Paixao en die knalde van grote afstand de bal steenhard in de verre hoek, onbereikbaar voor Geronimo Rulli: 1-0.

Tekst gaat verder onder de video

Was het verdiend op dat moment? De openingsfase was voor Feyenoord, maar in de eerste helft liet Ajax zich niet wegspelen en het balbezit was daar een bewijs van. Dat percentage was precies in evenwicht (50-50). Bovendien creëerde de thuisclub niet overdreven veel kansen. Jurriën Timber schoot uit een hoekschop van Feyenoord bijna in eigen doel. Keeper Rulli kon ternauwernood redding brengen. Aan de andere kant haalde Feyenoord-doelman Justin Bijlow opgelucht adem toen Mohammed Kudus uit een voorzet van Calvin Bassey vogelvrij voorlangs kopte.

Gele kaarten

Trainer Arne Slot rekende vooraf op een aantrekkelijk duel omdat beide ploegen vol op de aanval zouden spelen, maar in de praktijk was het vaker een gevecht tussen de topclubs dan een presentatie van aantrekkelijk en verzorgd voetbal. In het eerste uur alleen al verdwenen er zes man in het boekje van scheidsrechter Serdar Gözübüyük: Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Edson Alvarez aan Ajax-zijde, Alireza Jahanbakhsh, Marcus Pedersen en Orkun Kökcü aan Feyenoord-kant.

Zowel Feyenoord als Ajax werd door het fanatieke druk zetten door de aanvallers gedwongen meer dan wenselijk was de lange bal te spelen. Slot had duidelijk opdracht gegeven om bij Ajax de opbouw over te laten aan Edson Alvarez en die koos vaak voor een terugspeelbal op doelman Rulli, die prompt de bal richting middenlijn ramde. Maar Kudus en de in de rust al gewisselde Francisco Conceicao maakten met al hun sprintwerk het ook voor de Feyenoorders onmogelijk om goed op te bouwen. Ook Bijlow moest de oplossing met verre trappen zoeken.

Eigen goal Wieffer

In de tweede helft dacht Feyenoord de zaken meer onder controle te krijgen, maar een counter via Kudus, die alleen voor Bijlow terecht kwam, had al een waarschuwing moeten zijn voor de Rotterdammers. Met Steven Bergwijn kwam er in de rust al meer snelheid in de Ajax-aanval. Uit de eerstvolgende aanval was het wel raak, al kreeg Davy Klaassen de onbedoelde hulp van Mats Wieffer, die de bal in eigen doel tikte: 1-1.

De ongelukkige 1-1 in beeld: Mats Wieffer zou vlak hierna de bal in eigen goal werken. Ⓒ ANP Pro Shots

In de slotfase kreeg invaller Santiago Gimenez met links dé kans op de 2-1, maar doelman Rulli stond zijn mannetje op de lijn en redde.