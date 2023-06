Marit Bouwmeester wil zeilsport erfenis nalaten

Bouwmeester onthulde die ambitie dinsdagmiddag in Den Haag waar in de haven de plannen voor het WK zeilen voor later deze zomer werden toegelicht. De Friezin verdedigt van 10 tot 20 augustus op de Noordzee haar wereldtitel. „Zeilen wordt steeds meer een elitesport”, zei ze. „Er moet een tegenbeweging komen. Ik wil als ik straks een keertje gestopt ben de sport beter achterlaten als toen ik eraan begon.”

Van Bouwmeester is bekend dat haar ouders leningen afsloten om hun dochter te steunen in haar eerzucht ’s werelds beste te worden. „Deze sport heeft mij zoveel gebracht, ik wil graag iets terugdoen. Dit is al een paar jaar een droom van mij. Ik wil veel meer kinderen een kans geven iets te doen in deze watersport. Een boot is duur, hoe mooi zou het zijn dat we het toegankelijker kunnen maken. Wat mij betreft hoort zeilen bij de opvoeding. Mijn plannen verkeren nog in een oriënterende fase, maar na de Spelen in Parijs van volgend jaar wil ik er volle bak instappen.”

Cruijff Courts

Bouwmeester is geïnspireerd door de Cruijff Courts die in veel wijken zijn neergelegd om jeugd in beweging te krijgen. „Zwemmen, schaatsen, zeilen, we zijn een waterland. Ik zou weer voor schoolzeilen pleiten, om maar een voorbeeld te noemen.”

Bekijk ook: Marit Bouwmeester pakt Europese titel in Italië

Bouwmeester is straks in augustus een van de blikvangers van het WK zeilen waar 900 boten aan doen, met daarop 1200 zeilers uit 85 deelnemende landen. Dat is een hele operatie, werd dinsdagmiddag duidelijk. Bijvoorbeeld voor de inwoners van Duindorp in Scheveningen voor wie hun stille strandje liefst zes weken niet bereikbaar is omdat het hele zeilcircus allereerst moet worden opgebouwd en daarna weer worden afgebroken.

„We willen hun vakantie niet bederven”, zei Ilse Jansen, sailingmanager van het WK. „En zijn voortdurend in overleg hoe we voor iedereen de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Op sportieve gronden is het WK voor de Nederlandse deelnemers belangrijk. Er zijn olympische startbewijzen te verdienen voor de Zomerspelen van Parijs, augustus 2024. Marit Bouwmeester wil er alles aan doen mee te doen aan haar vierde Spelen. „De concurrentie is heftig. Of ik sinds ik moeder ben geworden een andere zeiler ben? Mijn coach zei dat ik tegenwoordig op het water de meest ontspannen versie van mezelf ben. Ja dus, geloof ik. Ik geniet er in elk geval meer van dan voordat ik zwanger was.”