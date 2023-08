Jude Bellingham blinkt met twee goals uit bij Real Madrid

Bellingham maakte in de 19e minuut gelijk met een intikker, nadat Almería al in de 3e minuut de leiding had genomen via Sergio Arribas. Na een uur zette Bellingham de Madrilenen ook op voorsprong, ditmaal met een kopbal. Toni Kroos was de aangever. Bellingham is de eerste speler sinds 2009 die in zijn eerste twee competitiewedstrijden voor Real tot scoren komt. Veertien jaar geleden slaagde Cristiano Ronaldo daarin.

Bekijk hieronder de video.

Tijdens de eerste speelronde van La Liga was Bellingham vorige week in Bilbao ook trefzeker tegen Athletic Club (0-2). De middenvelder werd deze zomer door Real overgenomen van Borussia Dortmund, waar hij vorig seizoen tot acht doelpunten kwam in de Bundesliga.

Ruim een kwartier voor tijd maakte Vinícius Júnior zijn eerste van het seizoen, met een bekeken schot in de verre hoek.

Real is na twee duels nog zonder puntenverlies. Regerend kampioen FC Barcelona, begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Getafe, speelt zondag (19.30 uur) thuis tegen Cádiz.