Real-coach Ancelotti: ’Vinícius is het slachtoffer van iets dat ik niet begrijp’

Ancelotti reageerde met zijn uitspraken op de gebeurtenissen rond zijn speler Vinícius Júnior. De Braziliaan is de laatste tijd in Spaanse stadions vaker slachtoffer van racisme. „Het lijkt soms wel of Vinícius het probleem is. Dat is niet zo. Het is een probleem van het Spaanse voetbal. Dat moet worden opgelost. Vinícius is het slachtoffer van iets dat ik niet begrijp”, sprak Ancelotti.

Real hoopt op het WK een einde te maken aan een serie slechte resultaten. Ancelotti: „Ik denk dat het team groeiende is ondanks de nederlaag van zondag tegen Real Mallorca. Dat verlies deed pijn. We hebben te maken met blessures, maar het gevoel is goed.”

Real mist tegen Al-Ahly doelman Thibaut Courtois, aanvaller Karim Benzema en verdedigers Éder Militão, Lucas Vázquez en Ferland Mendy. Als Real de finale van zaterdag bereikt, zijn Courtois, Benzema en Militão vermoedelijk wel weer inzetbaar.