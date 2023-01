Emotioneel debuut Haller bij 4-3 zege Borussia Dortmund

Oud-Ajacied Haller kwam in de 62e minuut in het veld als vervanger van Youssoufa Moukoko. Op dat moment was de stand 2-2.

Augsburg kwam tot drie keer toe terug van een achterstand, maar zag de zege toch naar Dortmund gaan. De Amerikaanse invaller Giovanni Reyna maakte in de 78e minuut het winnende doelpunt. Reyna was een aantal minuten daarvoor in de ploeg gekomen voor de Nederlander Donyell Malen.

Borussia Dortmund klom dankzij de zege in de eerste wedstrijd na de winterstop naar de zesde plaats. De achterstand op koploper Bayern München, dat vrijdag gelijkspeelde bij RB Leipzig (1-1), is na zestien speelronden 7 punten.

Emotioneel

„Natuurlijk was mijn rentree emotioneel”, zei Haller, die een warm onthaal kreeg van de fans van Dortmund toen hij na een uur in het veld kwam bij een stand van 2-2. De Ivoriaanse international droeg oranje schoenen met daarop de tekst ’fuck cancer’, met het teken van een bliksemschicht op de plek van de ’u’.

Haller verhuisde afgelopen zomer voor ruim 30 miljoen euro van Ajax naar Dortmund, maar kort na zijn transfer werd bij hem teelbalkanker aangetroffen. De geboren Fransman onderging twee operaties en vier chemokuren. „Het was niet de makkelijkste fase uit mijn leven”, aldus Haller. „Maar ik wist dat ik kon rekenen op de steun van de spelers, trainers en de fans. Om dan zo’n welkom te krijgen, dat is geweldig. We moeten niet vergeten waarom we voetballen. We kunnen doen wat we het liefste doen. Ik geniet van ieder moment op het veld. Zulke momenten zijn kostbaar. Door wat ik heb meegemaakt, realiseer ik me weer hoe belangrijk dat is. Ik moet nu hard werken om weer helemaal fit te worden.”