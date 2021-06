Max Verstappen houdt Oostenrijkse traditie in stand

De 23-jarige Nederlander heeft andermaal voor een afwijkend motief gekozen. „Hij is wederom geel geworden. Ik vind het een iets frisser design dan de eerder jaren en ook weer wat mooier. Ik ben er superblij mee. Er zit wat meer blauw in en bovendien is de lay-out van het circuit met de bochtennamen erin verwerkt. Ik vind het een geslaagde helm en hopelijk brengt hij geluk”, aldus Verstappen die op de Red Bull Ring vaker voor een geel ontwerp koos. als eerbetoon aan zijn trouwe sponsor Jumbo.

De Limburger heeft een prima track record in Oostenrijk. In 2018 en 2019 won hij, in 2016 werd hij tweede. Vorig jaar werd het corona-seizoen geopend met twee Grand Prixs op de Red Bull Ring. De eerste race eindigde voor Verstappen met een uitvalbeurt, de tweede sloot hij als derde af.

Ook dit seizoen vindt in Oostenrijk een zogenaamde double-header plaats. De eerste race is omgedoopt tot Grand Prix van Stiermarken, de tweede - een week later - heet gewoon Grand Prix van Oostenrijk.

Bij de race van aankomend weekeinde zijn 15.000 toeschouwers per dag welkom. In Oostenrijk werden in verleden speciale Oranje-tribunes opgetuigd voor Verstappen-fans, die vaak met duizenden kwamen opdagen. Volgende week is dat ook weer het geval. Dan mag men weer het maximale toegestane aantal toeschouwers verwelkomen: 40.000 per dag.