PSV-trainer Roger Schmidt jaloers op Ajax: ‘Op deze manier kan het niet altijd goed gaan’

Voetbal

Davy Klaassen oneens met Erik ten Hag: ’Ik heb liever dat Erling Haaland er niet bij is’

Kansloos was Ajax, toen het Borussia Dortmund in november 2012 voor het laatst trof in de Champions League. Door doelpunten van Marco Reus, Mario Götze en Robert Lewandowski was het duel bij rust al beslist (0-3). Uiteindelijk won Dortmund, door een tweede treffer van Lewandowski, met 1-4 in de Joha...