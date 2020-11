PSV met de schrik vrij tegen Sparta

Het was de ingevallen Donyell Malen die de Eindhovenaren een klein kwartier voor tijd verlossing bracht. Nadat Reda Kharchouch een overtreding op Nick Viergever had gemaakt, mocht Malen van elf meter aanleggen. En net als ploeggenoot Eran Zahavi vorige week in Enschede, miste Malen. Al klaarde hij de klus wel in de rebound.

Malen was net als een hoop andere vaste basisspelers bij PSV op de reservebank begonnen, omdat Schmidt dacht dat hij ook met een ander elftal Sparta wel op de knieën zou krijgen. Maar na dik een uur was het nog altijd 0-0, waarna de Duitse coach Malen, Cody Gakpo en Noni Madueke naar het front stuurde.

Thy mist reuzenkans

PSV slaagde er in de eerste 45 minuten zelfs niet in om een bal tussen de palen van het Sparta-doel te krijgen. De poging van Zahavi na een klein kwartier in de tweede helft was het eerste ’shot on target’. De Rotterdammers hadden in de openingsfase op voorsprong moeten komen via Lennart Thy, maar de Duitser profiteerde niet van een fout van zijn landgenoot Lars Unnerstall.

Die kwam na een lange bal uit zijn doel, maar kon de pass in de verste verte niet onderscheppen. Thy passeerde de PSV-goalie, maar schoot veel te gehaast naast. Na de late 1-0 van Malen was Sparta nog gevaarlijk via invaller Danzell Gravenberch, maar de spits werkte de bal van dichtbij over.

