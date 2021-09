Premium Het beste van De Telegraaf

Sherida Spitse is olympisch drama te boven

Door Steven Kooijman

Sherida Spitse Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ze kende een jammerlijk Japans avontuur, Sherida Spitse. De recordinternational liet zich door een persoonlijk olympisch drama echter niet uit het veld slaan en raasde in Reykjavik in haar 191e interland als een jonge hond over de graspollen van Laugardalsvöllur. Oranje won in koud IJsland mede dankzij het hartverwarmende spel van Spitse met 0-2.