David Beckham stuurt zijn goede vriend Phil Neville de laan uit bij Inter Miami

Coach Neville ontslagen bij Amerikaanse voetbalclub Beckham

07.56 uur: Mede-eigenaar David Beckham heeft zijn oud-ploeggenoot en vriend Phil Neville ontslagen als coach bij de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami. De oud-international, die met Beckham samenspeelde in de Engelse nationale ploeg en bij Manchester United, moet vertrekken vanwege de slechte resultaten.

"Soms moet je in het voetbal zware beslissingen nemen", zei Beckham. "Het is verdrietig, maar we voelen dat het nu tijd is voor verandering. Ik wil Phil bedanken voor zijn harde werk voor de club en zijn integriteit als persoon."

Het ontslag komt na de 1-0- nederlaag van Inter Miami woensdag in de wedstrijd tegen New York Red Bulls. Het was voor de ploeg de tiende nederlaag in vijftien wedstrijden. Neville ging in januari 2021 bij Inter Miami aan de slag.