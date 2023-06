Sergio Ramos verlaat PSG

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ramos vertrekt bij Paris Saint-Germain

22.49 uur: Sergio Ramos (37) vertrekt bij Paris Saint-Germain, zo heeft de voetbalkampioen van Frankrijk vrijdag laten weten. De Spaanse verdediger, jarenlang een idool bij Real Madrid, heeft twee jaar in Parijs gespeeld. „Hij gaat de hoofdstad verlaten”, aldus PSG in een verklaring. „We nemen met heel veel respect afscheid van hem.”

Het respect was wederzijds, liet Ramos weten. „Ik weet niet op hoeveel plaatsen een mens zich thuis kan voelen, maar ik heb me in Parijs altijd welkom gevoeld. Bij de club, bij de fans, bij de stad. Het waren twee mooie jaren.” Over zijn toekomst heeft de wereldkampioen van 2010 zich nog niet uitgelaten.

Eerder al was bekend geworden dat ook Lionel Messi na dit seizoen vertrekt bij Paris Saint-Germain. Net als Ramos heeft hij twee jaar in Parijs gespeeld. Of Neymar, ook wereldster van PSG, eveneens vertrekt is onduidelijk. De drie zijn er in elk geval niet in geslaagd het grote doel van Paris Saint-Germain te bereiken, het winnen van de Champions League.

Götze verlengt vroegtijdig contract bij Frankfurt

20.58 uur: Mario Götze heeft zijn nog lopende contract bij Eintracht Frankfurt vroegtijdig verlengd. De voormalige speler van PSV tekende bij tot de zomer van 2026 bij de club uit de Bundesliga. Hij kwam de afgelopen zomer over uit Eindhoven.

„Ik heb deze club en deze stad in mijn hart gesloten”, zei Götze. „En dat bevestig ik graag met dit nieuwe contract. Ook ben ik overtuigd van de potentie van deze club. Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet.”

Frankfurt speelt zaterdag in Berlijn in de finale van de Duitse beker tegen Leipzig.

Pieterse bij Fenix-Deceuninck richting Spelen Parijs

18.20 uur: Puck Pieterse heeft haar toekomst verbonden aan de Belgische wielerploeg Fenix-Deceuninck. De 21-jarige Nederlands kampioene veldrijden heeft haar contract verlengd tot en met 2027. Pieterse richt zich deze zomer volledig op het mountainbiken. Ze verraste vorige maand bij haar debuut in de wereldbeker met de zege in het Tsjechische Nove Mesto. Haar doel is volgend jaar meedoen op de Olympische Spelen van Parijs.

„Het is een logische beslissing”, zegt de Amersfoortse. „Het mooie aan dit team is dat ik de verschillende disciplines kan combineren en de vrijheid heb om zelf te bepalen wanneer ik welke discipline doe. Daarnaast kan ik rekenen op een uitstekende omgeving qua training en coaching. Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier de komende jaren in de beste omstandigheden kan blijven ontwikkelen.”

3x3 basketballers ongeslagen verder op WK

17.34 uur: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben zich bij het WK in Oostenrijk ongeslagen geplaatst voor de kwartfinales. Worthy de Jong, Jan Driessen, Arvin Slagter en Dimeo van der Horst wonnen vrijdag ook hun laatste twee groepsduels en eindigden daardoor als eerste in Groep D.

Eerst werd Zwitserland met 21-17 verslagen, daarna won Oranje met 21-10 van Hongarije. Wie zaterdag de volgende tegenstander van Nederland is, is nog niet bekend. De Nederlandse vrouwen werden eerder op het evenement al uitgeschakeld.

Heracles Almelo contracteert Jannes Wieckhoff

17.28 uur: Heracles Almelo heeft zich versterkt met Jannes Wieckhoff. De 22-jarige Duitse rechtsback komt transfervrij over van FC Sankt Pauli, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Wieckhoff tekent in Almelo een contract tot medio 2026 met optie tot een extra seizoen.

„Ik ben blij om vanaf nu onderdeel uit te maken van deze familiaire club”, zei Wieckhoff bij zijn presentatie bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club. „Heracles Almelo is een club met een duidelijke filosofie die mij aanspreekt. Ik kijk ernaar uit om in het zwarte-witte shirt te debuteren en kennis te maken met de supporters.” Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is blij met de komst van Wieckhoff: „Met Jannes halen we een aanvallend ingestelde rechtsback binnen. Hij is technisch vaardig en fysiek sterk.”

AC Milan legt Leao voor langere tijd vast

Rafael Leao Ⓒ ANP/HH

16.43 uur: AC Milan heeft Rafael Leao voor een langere periode vastgelegd. De aanvaller uit Portugal heeft een nieuw contract getekend dat hem tot 2028 bindt aan de Italiaanse club. Leao (23) kwam tot nu toe 162 keer uit voor Milan, sinds hij in 2019 overkwam van Lille. Hij scoorde inmiddels 41 keer voor de club. „We zijn bijzonder verheugd dat we een nieuwe verbintenis met hem hebben weten te bereiken”, liet Milan in een verklaring weten.

PEC Zwolle met Ryan Thomas de Eredivisie in

15.38 uur: Het gepromoveerde PEC Zwolle kan ook komend seizoen in de Eredivisie een beroep doen op middenvelder Ryan Thomas. De 28-jarige Nieuw-Zeelander had een optie in zijn contract die bij promotie zou worden gelicht. De speler, die vorig jaar terugkeerde naar Zwolle, ligt nu tot de zomer van 2024 vast.

„Ik ben heel blij dat mijn terugkeer bij PEC Zwolle zo goed is ontvangen en dat we ons doel om direct terug te keren naar de Eredivisie hebben behaald”, zei Thomas. „De supporters waren geweldig afgelopen seizoen en ik weet zeker dat we ook komend seizoen weer iets moois kunnen neerzetten met elkaar.”

Ook technisch directeur Marcel Boudesteyn was tevreden met het aanblijven van Thomas. „De terugkeer van Ryan heeft heel goed uitgepakt. In de eerste plaats voor Ryan zelf. Hij is weer fit geraakt en heeft het plezier in voetballen teruggevonden. Daarnaast heeft hij laten zien heel belangrijk te zijn voor het team. Met zijn ervaring en technische kwaliteiten had hij in de tweede seizoenshelft een groot aandeel in onze promotie. Dat we nu samen de Eredivisie ingaan, is voor zowel Ryan als PEC fantastisch.”

Thomas speelde eerder tussen 2013 en 2018 in Zwolle. Hij vertrok vervolgens naar PSV, waar hij tot 33 duels in de Eredivisie kwam. Hij speelde dit seizoen achttien wedstrijden voor de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie.

Geen Müller, Götze, Süle en Gnabry bij oefenduels Duitsland

14.22 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft Thomas Müller, Mario Götze, Niklas Süle en Serge Gnabry buiten de selectie voor de aankomende oefenduels met Oekraïne, Polen en Colombia gelaten. Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan en Leroy Sané keerden terug in de selectie.

Müller, Götze, Süle en Gnabry waren eind vorig jaar actief voor Duitsland op het teleurstellend verlopen WK in Qatar. Müller leek na het toernooi zijn afscheid aan te kondigen, maar kwam daar na een gesprek met Flick op terug. De aanvaller van Bayern München ontbrak ook tijdens de oefenduels in maart, maar volgens Flick zei dit niets over de toekomst.

Rüdiger, Gündogan en Sané misten eveneens de oefenwedstrijden tegen België en Peru in maart. Naar alle waarschijnlijkheid mist Gündogan ook de eerste wedstrijd op 12 juni tegen Oekraïne. De speler van Manchester City speelt twee dagen eerder de finale van de Champions League tegen Internazionale. Duitsland speelt de komende tijd oefenwedstrijden, aangezien de ploeg als gastland automatisch is gekwalificeerd voor het EK 2024.

Van der Hoorn kan titel in Brussel niet verdedigen

14.03 uur: Taco van der Hoorn kan zondag zijn titel bij de Brussels Cycling Classic niet verdedigen. De Nederlandse coureur van Intermarché-Circus-Wanty is nog niet hersteld van de hersenschudding die hij op 2 april bij een val in de Ronde van Vlaanderen opliep.

Van der Hoorn werkt aan zijn herstel, maar hij kan nog niet intensief sporten. „Mijn voornaamste klachten bij overprikkeling zijn hoofdpijn en vermoeidheid”, aldus de renner. Hij zegt dat zijn herstel goed in de gaten wordt gehouden door onder anderen een hersenschuddingspecialist. „Onder begeleiding van neurologen doe ik oefeningen om mijn hersenen te trainen en concentratie te verbeteren, in de hoop om stap voor stap mijn volle hersencapaciteit terug te winnen.”

Gezien het verloop kan Van der Hoorn nog niet zeggen wanneer hij zijn rentree kan maken.

Volleybalsters verliezen ook van Dominicaanse Republiek

11.42 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun derde wedstrijd van de Nations League verloren. Oranje vocht zich in het Japanse Nagoya knap terug van een 2-1-achterstand in sets, maar moest uiteindelijk toch met 3-2 buigen voor de Dominicaanse Republiek. De setstanden waren 25-18 22-25 25-18 21-25 15-11.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski ging eerder al onderuit tegen Duitsland (3-1) en Brazilië (3-0).

Na het verlies in de eerste set herstelden de Nederlandse vrouwen zich door de tweede set te pakken. In de derde set domineerden de Dominicaanse ploeg echter weer. In de vierde set leken ze af te gaan op de overwinning, maar Oranje knokte zich terug van een achterstand en slaagde erin de wedstrijd te verlengen. In de beslissende set kwam Nederland in de slotfase op achterstand en wist het dit niet meer goed te maken. Elles Dambrink was op dreef bij Oranje met 24 punten.

China is zaterdag de laatste tegenstander in Japan. Nederland speelt deze maand ook nog wedstrijden voor de Nations League in Hongkong en Bangkok.

Leeds United neemt afscheid van coach Allardyce

11.22 uur: Leeds United gaat niet verder met coach Sam Allardyce. De 68-jarige ervaren trainer ging begin mei bij de Engelse club aan de slag, maar slaagde er niet in om Leeds United voor degradatie uit de Premier League te behoeden.

Allardyce had de ploeg slechts vier wedstrijden onder zijn hoede na het ontslag van coach Javi Garcia. Beide partijen spraken daarna over een langer verblijf. Maar Leeds heeft laten weten dat de samenwerking niet wordt verlengd.

Coach Neville ontslagen bij Amerikaanse voetbalclub Beckham

07.56 uur: Mede-eigenaar David Beckham heeft zijn oud-ploeggenoot en vriend Phil Neville ontslagen als coach bij de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami. De oud-international, die met Beckham samenspeelde in de Engelse nationale ploeg en bij Manchester United, moet vertrekken vanwege de slechte resultaten.

„Soms moet je in het voetbal zware beslissingen nemen”, zei Beckham. „Het is verdrietig, maar we voelen dat het nu tijd is voor verandering. Ik wil Phil bedanken voor zijn harde werk voor de club en zijn integriteit als persoon.”

Het ontslag komt na de 1-0- nederlaag van Inter Miami woensdag in de wedstrijd tegen New York Red Bulls. Het was voor de ploeg de tiende nederlaag in vijftien wedstrijden. Neville ging in januari 2021 bij Inter Miami aan de slag.