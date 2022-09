Federer kijkt met knipoog terug naar afscheid: ’Ik heb alles verloren’

Hij legt nog maar eens uit wat hij allemaal verloor in zijn laatste weekeinde als professioneel tennisser.

,,Zo ging dat van mij:

- Ik verloor mijn laatste singlewedstrijd

- Ik verloor mijn laatste dubbelpartij

- Ik verloor mijn laatste teamevenement

- Ik verloor mijn stem gedurende de week

- Ik verloor mijn baan”

Om te vervolgen: ,,Maar, mijn pensioen kon niet perfecter zijn en ik ben zo blij hoe alles is gegaan”, schrijft hij op Instagram. ,,Overdenk dus niet over hoe een einde perfect kan zijn, je bent sowieso geweldig op je eigen manier...”

Uitleg handje vasthouden Nadal

Het is nu een week later inmiddels een iconisch beeld: Federer die bij zijn eigen afscheid bij de Laver Cup de hand vasthoudt van zijn huilende ’rivaal’ Rafael Nadal. De Zwitser legt uit waarom hij dat deed. ,,Het was een soort van geheim bedankje aan Rafa.”

Gebroederlijk naast elkaar zaten ze daar, op het bankje. Net samen verloren in het dubbelspel, luisterend naar Ellie Goulding. Federer had het niet meer en begon onbedaarlijk te huilen. Zijn Spaanse vriend Nadal deed hetzelfde. Op dat prachtige moment pakte Federer voor even de hand vast van Nadal.

Bron: discovery+

De Zwitser legt aan de New York Times uit waarom hij dat deed. ,,Weet je wat het zo mooi maakte? Dat wij daar zaten, op dat bankje, terwijl de muziek speelde. De focus ging misschien wel meer uit naar Goulding, waardoor je haast vergat dat er ook nog steeds camera’s op ons waren gericht.” Om te vervolgen: ,,En toen, op een gegeven moment, ik denk omdat we toch niets tegen elkaar konden zeggen door de luide muziek en we allebei zo aan het snikken waren, raakte ik de hand aan van Rafa. Het was een soort van geheime dank je wel-boodschap, denk ik.”

Bekijk ook: Niemand houdt het droog bij afscheid van Federer

Federer heeft aardig wat foto’s teruggekeken van zijn afscheid en die betekenen veel voor hem, zo zegt hij. ,,Ik weet niet precies wat het was, maar voor mij, als ik nu terugkijk, is dat het gevoel wat ik erbij krijg en waar het ook op neerkwam. Ik heb nog veel meer foto’s bekeken van mijn afscheid en vind ze stuk voor stuk prachtig. Ik hoop ze in mijn bezit te krijgen, want die foto’s betekenen heel veel voor me.”