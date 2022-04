Herbeleef: prachtige sprintzege Verstappen in sprintrace

Max Verstappen en zijn collega’s in de Formule 1 reden zaterdagmiddag in Italië de eerste van drie sprintraces dit seizoen. Via een prachtige inhaalactie bij Charles Leclerc in de slotronde verzekerde de Nederlander zich van P1 in de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag.