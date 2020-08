Coach Erwin van de Looi tijdelijk naar Oranje

Na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman was er bij het Nederlands elftal behoefte aan extra menskracht in de technische staf.

De positie van Van de Looi bij Jong Oranje zal de komende periode worden overgenomen door Marcel Groninger, die momenteel assistent van Van de Looi is. Bert Konterman, coach van het Nederlands elftal onder 20 zal op zijn beurt de positie van assistent invullen.

De verhuizing van Van de Looi heeft een tijdelijk karakter en geldt voor de periode zolang de KNVB nog geen opvolger voor Koeman heeft benoemd.

Oranje speelt 4 september zijn eerste wedstrijd in de Nations League tegen Polen. Drie dagen later is Italië de tweede tegenstander van Oranje in de Nations League. Beide duels worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld.