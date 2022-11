Baas WK-organisatie: ’In totaal 400 tot 500 dode arbeidsmigranten’

De interviewer had gevraagd naar het realistische aantal van arbeidsmigranten die door hun werkzaamheden in verband met het WK voetbal zijn overleden. Op de werkplaatsen zijn volgens de officiële cijfers drie mensen gestorven. „We hebben alle incidenten onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat er drie werkgerelateerde overlijdens bij waren”, zei Al Thawadi in juli van dit jaar nog tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Op die bewering lijkt hij nu terug te zijn gekomen.

Definitieve cijfers van alle overleden arbeidsmigranten die in relatie met het WK zijn overleden heeft het organisatiecomité tot dusverre niet gegeven. De Britse krant The Guardian sprak in 2021 van 6500 dode arbeidsmigranten op de werkplaatsen in het land in de voorgaande tien jaar. Qatar heeft daar altijd van gezegd dat dat niet klopt.

Al Thawadi wees in het interview op de hervormingen die in de afgelopen jaren in het emiraat zijn doorgevoerd voor verbetering van de werkomstandigheden bij de WK-stadions. Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de Nederlandse voetbalbond KNVB onderdeel van is, heeft gepleit voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten.