Verstappen pakt Leclerc in slotfase sprintrace en heeft pole voor GP van Emilia-Romagna

Eerder op de zaterdag noteerde Verstappen de zevende tijd in de tweede vrije training in Imola. In die sessie ging het niet om snelle rondjes, maar focusten alle coureurs zich meer op de racesimulaties en werden verschillende bandencompounds uitgeprobeerd.

Verstappen raakte na de start van de sprintrace de leiding direct kwijt aan Charles Leclerc, waarna vrijwel direct de safety car op de baan kwam na een crash van Zhou Guanyu. Toen die na een dikke vijf minuten weer van het circuit verdween, sloeg Leclerc meteen een gaatje met Verstappen.

Max Verstappen in de achtervolging op Charles Leclerc. Ⓒ Reuters

De Nederlander had lange tijd een achterstand van een seconde op de Monegask, die met een snel rondje halverwege de race zijn voorsprong iets vergrootte. Maar de Red Bull-coureur bleef kleven en kwam met nog vijf ronden te gaan héél dicht bij Leclerc. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was het zover en pakte Verstappen de leiding terug. Die stond hij niet meer af, waardoor hij morgen vanaf P1 start in de Grand Prix van Emilia-Romagna.

WK-stand

Door de winst liep Verstappen in de WK-stand een punt in op koploper Leclerc. Die staat nog altijd vier plaatsen en 45 punten boven de Nederlander, die Lewis Hamilton wel passeerde. De Brit van Mercedes eindigde in de sprintrace op de tegenvallende 14e plaats.

Het weekend met een sprintrace in Italië is de eerste van drie race-weekenden in dit seizoen met dit format. De Grand Prix van Emilia-Romagna, de vierde van 2022, start zondagmiddag om 15.00 uur.

