Bondscoach Oranje-opponent krijgt het druk

O’Neill combineert het trainerschap voorlopig met het bondscoachschap van Noord-Ierland. Hij zit volgende week zaterdag nog op de bank als Noord-Ierland het in de EK-kwalificatie tegen Oranje opneemt. Drie dagen later is hij ook nog de eindverantwoordelijke in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van Noord-Ierland tegen Duitsland.

O’Neill is al sinds 2011 bondscoach van zijn land. Onder zijn leiding deed Noord-Ierland in 2016 voor het eerst mee aan het EK. De debutant bereikte zelfs de achtste finales, waarin Wales te sterk bleek.