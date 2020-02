Federer: ’Nadal moest huilen toen ik won in Parijs’

Federer versloeg zijn eeuwige rivaal in drie sets (6-4, 3-6 en 6-3), maar daar ging het in Zuid-Afrika helemaal niet om. In de zogenaamde Match for Africa werd drie miljoen euro opgehaald. Federer en Nadal vermaakten zich opperbest op de baan.

Voorafgaand aan het duel verklaarde twintigvoudig grandslamwinnaar Federer dat hij enorm veel respect heeft voor Nadal, die één Major minder op zijn naam heeft staan. „Rafa vertelde me vandaag dat hij moest huilen toen ik in 2009 Roland Garros won. Zo blij was hij voor mij. We hebben een geweldige rivaliteit. Hij weet niet anders dan dat ik er ben op de ATP Tour. Ik speelde nog een paar jaar zonder hem. Dat was heel fijn”, grapte Federer.

Federer werd in 1998 op zeventienjarige leeftijd proftennisser. In 2001 diende Nadal zich aan. De Mallorcaan trad al op vijftienjarige leeftijd toe tot de ATP-Tour. De twee tennissers troffen elkaar voor het eerst in 2004. Op zeventienjarige leeftijd klopte Nadal nummer één van de wereld Federer. In onderlinge ontmoetingen leidt Nadal met 24-16.