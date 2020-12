’Voormalig PSV-wonderkind Zakaria Bakkali mag weg bij Anderlecht’

Bakkali zijn laatste optreden in de hoofdmacht dateert alweer van twee maanden geleden. De voorbije weken zat hij niet eens meer bij de wedstrijdselectie. Omdat hij veel geld verdiend, is hij een vrij dure tribuneklant en dus hoopt Anderlecht hem deze winter te verkopen of te verhuren, zo weet het Laatste Nieuws. Het hoge loonstrookje van de voormalig PSV’er kan het struikelblok zijn, wanneer geïnteresseerde clubs zich in Brussel melden.

Bakkali maakte in 2013 als jongen van 17 jaar zijn debuut bij PSV. Na een stormachtige start - met zelfs twee interlands voor België - ontstonden er moeilijkheden rondom zijn contractverlening. Uiteindelijk kon Valencia hem transfervrij oppikken in 2015. Hier brak hij nooit echt door. Na een verhuurperiode aan Deportivo La Coruna, kwam hij in 2018 bij RSC Anderlecht terecht, maar ook hier lonkte nooit een vaste basisplek.