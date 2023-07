Ajax houdt Silvano Vos uit handen van Europese top

Amsterdam - Ajax heeft donderdagavond de laatste hobbel genomen om het contract van de talentvolle Silvano Vos (18) te verlengen. Bronnen rondom Ajax melden dat er een mondeling akkoord tot de zomer van 2028 is, het papierwerk al in orde is en het nieuwe contract wordt getekend, zodra de rvc het licht op groen zet.

Silvano Vos. Ⓒ ANP/HH