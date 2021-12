Publiek weer welkom bij NEC na versterken tribune

Het onderzoek volgde nadat in oktober in de thuiswedstrijd tegen Vitesse een deel van het vak voor de bezoekende supporters instortte.

Die tribune begaf het op het moment dat de fans van Vitesse met z’n allen dicht bij elkaar op en neer sprongen. Eerder onderzoek maakte duidelijk dat er een fout in de berekening van de wapening van het bewuste tribune-onderdeel zat. Vervolgonderzoek heeft nu duidelijk gemaakt dat veel van de overige tribunedelen dezelfde tekortkomingen hebben. Ook de nok waarmee hogere tribune-elementen rusten op lager gelegen tribune-elementen is niet geschikt als primaire draagconstructie, meldt NEC.

Met het versterken van de tribunes kunnen de problemen worden opgelost. „Het is goed dat we al op zo’n korte termijn weten waar we aan toe zijn. Samen met NEC kunnen we nu de volgende stappen zetten, zodat er weer op een veilige en verantwoorde wijze toeschouwers welkom zijn in het stadion”, zegt Bert Velthuis, wethouder sport en accommodaties van de gemeente Nijmegen.