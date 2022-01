Een en al eerbied voor Wim Jansen

Buitenland

Man (85) ligt 9 uur op straat in centrum Parijs en sterft ’door onverschilligheid voorbijgangers’

Een 85-jarige man is op straat in het centrum van Parijs gestorven nadat hij was gevallen. Urenlang werd de man door voorbijgangers genegeerd. Pas na negen uur alarmeerde een passant de hulpdiensten. Volgens daklozenorganisaties sterven er in Frankrijk elk jaar ongeveer 600 mensen op straat. De dood...