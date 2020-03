Federer doneert miljoen in strijd tegen corona

„Het zijn uitdagende tijden voor iedereen, en niemand mag achterblijven”, schrijft de rijkste tennisser ter wereld op sociale media. „Mirka (de vrouw van Federer, red.) en ik hebben besloten om een miljoen Zwitserse franks te schenken aan de meest kwetsbare gezinnen in Zwitserland.”

Federer, die aan het revalideren is van een knieoperatie, is vader van vier kinderen. Zowel in 2009 als in 2014 werd hij vader van een tweeling. De twintigvoudig grandslamwinnaar hoopt een sneeuwbaleffect in gang te zetten. „Dit is slechts het begin. We hopen dat anderen ook kunnen meewerken aan de ondersteuning van meer gezinnen in nood. Samen kunnen we deze crisis overwinnen! Blijf gezond!”

In Zwitserland geldt sinds 16 maart een lockdown. Het Alpenland heeft de grenzen net als een aantal andere landen in de Europese Unie gesloten.