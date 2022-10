Ophef na levensgevaarlijke finish in Kroatië: ’Jumbo-Visma zie je hier niet meer’

Na afloop van de etappe met aankomst in Zagreb kwam er veel kritiek. Een tweet van Johan Bruyneel met een video van een deel van het lokale parcours, sprak boekdelen.

De ervaren Van Emden was niet te spreken over de gang van zaken. „Opnieuw is de UCI de UCI. Niet alleen vandaag, maar drie van de zes ritten waren erover. Hoe gaat het ermee David Lappartient”, aldus de Nederlander aan het adres van de UCI-voorzitter. „Zag er goed uit hé? Dit was mijn eerste en mijn laatste keer hier.”

Bij Velonews ging Van Emden dieper in op zijn kritiek. Hij liet daarbij weten dat verschillende renners tijdens de etappe klacht in bij de UCI, zonder succes.

Tramsporen, straatmeubilair, paaltjes en kuilen

„Voor de lokale ronde was het nog oké, maar tijdens werd het te gevaarlijk”, zei hij. „Deze zaken zouden onaanvaardbaar moeten zijn, maar ik weet niet wat er gedaan kan worden. De UCI zou iets moeten doen, maar ik kan de UCI niet meer serieus nemen. Ze geven gewoon niet om onze veiligheid. We koersten over tramsporen, er was straatmeubilair en kleine paaltjes om te voorkomen dat auto’s konden parkeren. Verder waren er kuilen in de afdaling. En het was niet alleen vandaag, maar het was elke dag op die lokale circuits.”

„Voor mij heeft de UCI alle geloofwaardigheid verloren”, aldus Van Emden. „Ze hebben laten zien dat het ze niets kan schelen. Ze geven gewoon niet om onze veiligheid. Ik ben er 100 procent zeker van dat ze de finale niet controleren. Dit was mijn eerste keer hier, en het zal mijn laatste zijn. Ik denk ook niet dat Jumbo-Visma terug zal keren. De kans om iets te breken is gewoon te groot. Jonas (Vingegaard, red.) vond het niet leuk dat hij het algemene klassement verloor, maar hij zei dat hij zijn nek niet wilde breken. Dat was de beste beslissing. We verloren daardoor de wedstrijd, maar we bleven gezond en dat is het belangrijkste.”

Bron: Het Nieuwsblad/Velonews