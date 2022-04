Feyenoord na twintig jaar weer in halve finale Europees toernooi

De teller in Europa staat bij de 27-jarige Dessers al op acht goals en daarmee bewijst hij de Rotterdammers een geweldige dienst. Weg zijn de tijden van Robert Bozenik en Lucas Pratto, een in Genk opgehaalde aanvaller die al een paar jaar voor een habbekrats in de Eredivisie was op te halen, is de held geworden van het Legioen.

Trots

Samen met Luis Sinisterra , die het derde doelpunt maakte, vormde hij voorin een dodelijk duo. Maar waar de Belg en de Colombiaan aanvallend schitterden, daar blonken achterin de backs Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia uit. De twee producten van de eigen Academy houden zich op het Europese toneel moeiteloos staande en zorgen voor trots bij de eigen aanhang.

Arne Slot kan trots zijn op zijn ploeg, die onder zijn leiding mega-aanvallend heeft leren voetballen. Dat ging soms met vallen en opstaan, maar op dit moment is hij toch maar mooi dicht bij een Europese finale aan het komen.

Al moet hij even een deja vu gevoel hebben gehad toen hij zijn ploeg na 42 seconden (!) al een dot van een kans zag weggeven. Exact wat afgelopen zondag nog gebeurde in Almelo tegen Heracles en waar Feyenoord de snelste tegengoal van het seizoen incasseerde. Gelukkig voor de Rotterdammers stond Ofir Marciano bij de inzet van de Nigeriaanse spits Collins Sor wel op de goede plek en voorkwam hij weer zo’n dramatische start.

Echte spits

Nog geen minuut later profiteerde Feyenoord van een kapitale blunder in de defensie van de thuisclub, waar een Slavia Praag-ingooi voor de voeten van Dessers belandde. Die moest nog een half veld overbruggen, maar rondde af zoals een echte spits dat hoort te doen. De Belg prikte de bal op volle snelheid en van afstand in de verre hoek: 0-1.

Cyriel Dessers laat zich toejuichen door de meegereisde Feyenoord-fans Ⓒ ANP/HH

Daarmee bevestigde Dessers meteen het gelijk van Slot als coach, die andermaal een beslissing moest nemen over wie van zijn twee spitsen hij een basisplaats zou toekennen. Slot koos dus ditmaal voor Dessers en had minder goed nieuws voor Bryan Linssen, die hij op de bank zette. Een week geleden was de situatie tegen dezelfde tegenstander exact andersom.

Zoete wraak

Het leek een droomstart voor Feyenoord in een door de Slavia Praag-aanhang tot rood-witte hel omgetoverde arena. Na een kwartiertje verscheen op de tribunes over 100 meter lang en 30 meter hoog de tekst ’Sweet revenge’ (zoete wraak) als verwijzing naar de groepsfase, waarin Feyenoord aan het langste eind trok tegen de Tsjechen.

Maar die droomstart werd om zeep geholpen door Orkun Kökcü, die een zo mogelijk nog grotere blunder maakte dan de thuisclub in de tweede minuut. De Turkse international speelde zonder te kijken terug op zijn keeper Marciano, maar die stond niet zo dichtbij als hij dacht. Ibrahim Traoré zei ’thank your very much’ en wandelde de bal bijna in het doel van Feyenoord: 1-1.

Orkun Kökcü (links) gaat afgrijselijk in de fout wat Feyenoord een tegengoal kost. Gelukkig voor de middenvelder wordt de fout hem en Feyenoord niet fataal. Ⓒ ANP/HH

Nog meer dan PSV snakte Feyenoord naar een plek in de halve finale. Voor de Eindhovenaren is er nog een kans om dit weekeinde een hoofdprijs te pakken. Feyenoord had geen andere ijzers meer in het vuur en dus was het een kwestie van ’do or die’.

Maar diezelfde instelling had de koploper van Tsjechië ook. Slavia Praag speelde vanaf de eerste minuut met het mes tussen de tanden. Bij vlagen meedogenloos in de duels, zoals Tyrell Malacia al voor rust moest ondervinden. De linksback kreeg een aanslag op zijn achillespezen van Sor te verwerken, waarbij hij het geluk had daarna nog door te kunnen spelen.

De fysieke kracht van Dessers kwam daarom goed van pas, precies zoals Slot voor de wedstrijd had voorspeld. Hij was in z’n eentje opgewassen tegen het sterke centrale duo en op slag van rust schoot hij zijn ploeg bijna opnieuw op voorsprong. Dessers gooide het grote lichaam in de strijd en stond in één flits voor de keeper, die met zijn rechtervoet nipt kon redden. Daarna had ook Reiss Nelson nog moeten scoren, maar die rondde van twee meter af als een amateur in de Londense zondagochtend-league.

Als de eerste helft al een foutenfestival was, waaruit de goals voortkwamen dan was het moment van Slavia-keeper Ales Mandous de overtreffende trap. Met zijn gestuntel in de eigen zestien-meter pakte hij netjes de eerste prijs in het flaterfestival van Praag. Dessers zei op zijn beurt in het Vlaams ’Dank u vriendelijk’ en was goed voor de 1-2.

Kökcü speelde in die fase met vuur en dat was link voor Feyenoord omdat het Jens Toornstra al was kwijtgeraakt door een enkelblessure. Kökcü, die midden in de ramadan zit, leek vooral in zijn hoofd scherpte te missen. Hij liep tegen een domme gele kaart aan en bleef daarna overtredingen maken.