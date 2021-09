FC Utrecht vergroot toch al gigantische zorgen PEC Zwolle

Uit een strafschop opende Anastasios Douvikas in de 11e minuut de score, nadat Bart Ramselaar door Siemen Voet was gevloerd. FC Utrecht verzuimde daarna meteen door te drukken.

Na een angstig halfuur kwam PEC Zwolle alsnog goed in de wedstrijd. Gervane Kastaneer leek de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn uithaal belandde via de paal en lat op miraculeuze wijze toch nog in de handen van keeper Maarten Paes. De doelman van FC Utrecht redde daarna bekwaam op een afstandsschot van Dean Huiberts.

Na de pauze was het opnieuw Huiberts die namens PEC dicht bij de gelijkmaker was. Hij schoot na een fraaie individuele actie de bal net naast. Daarna was het gedaan met het Zwolse verzet. Met een schot in de verre hoek zorgde Moussa Sylla voor 2-0 waarna ook Ramselaar een strafschop benutte: 3-0.

Mimoun Mahi strafte amper 1 minuut later een foutje bij doelman Kostas Lamprou af: 4-0. Mustafa Saymak haalde met een fraaie uithaal de Zwolse nul van het scorebord waarna Willem Janssen in samenwerking met Mike van der Hoorn de eindstand bepaalde: 5-1.

