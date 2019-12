Live Eredivisie: Ajax op achterstand

Volg hier vanaf 20.15 uur het Eredivisieduel van Ajax met Willem II en mis geen minuut via onze live widget.

Dinsdagavond staat er voor Ajax een cruciale wedstrijd op de rol. Dan spelen de Amsterdammers thuis hun laatste duel in de groepsfase van de Champions League en staat overwintering in het miljardenbal op het spel.

Voordat Ajax kan denken aan Valencia, moet het eerst in eigen huis zien af te rekenen met Willem II. De Tilburgers zijn onder leiding van Adrie Koster - die ook een verleden heeft als trainer van Ajax - bezig aan een sterk seizoen en staan vierde. Ajax is nog steeds ongeslagen in de Nederlandse competitie.

Programma & uitslagen speelronde 15

Vrijdag

20.15 uur: Ajax - Willem II

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - FC Twente

19.45 uur: PSV - Fortuna Sittard

19.45 uur: VVV Venlo - FC Emmen

20.45 uur: PEC Zwolle - AZ

Zondag

12.15 uur: Vitesse - Feyenoord

14.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht

14.30 uur: RKC Waalwijk - sc Heerenveen

16.45 uur: Sparta - Heracles Almelo

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.